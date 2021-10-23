Диалог государства и бизнеса как ключ к развитию частной инициативы. Об этом накануне говорили на круглом столе, организованном Республиканской конфедерацией предпринимательства. На площадке крупнейшего бизнес-инкубатора Минской области обсудили изменения в Налоговый кодекс и улучшение инфраструктуры для начинающих свое дело. Вклад малого и среднего бизнеса в копилку центрального региона по итогам 9 месяцев - около миллиарда рублей.