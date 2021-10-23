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Диалог государства и бизнеса как ключ к развитию частной инициативы
Диалог государства и бизнеса как ключ к развитию частной инициативы. Об этом накануне говорили на круглом столе, организованном Республиканской конфедерацией предпринимательства. На площадке крупнейшего бизнес-инкубатора Минской области обсудили изменения в Налоговый кодекс и улучшение инфраструктуры для начинающих свое дело. Вклад малого и среднего бизнеса в копилку центрального региона по итогам 9 месяцев - около миллиарда рублей.
Серия круглых столов стартовала в сентябре в Гродно. Такие мероприятия пройдут и в других регионах Беларуси.
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