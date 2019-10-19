3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Диалог и "денежная" экскурсия с председателем Нацбанка
Юбилей национальной валюты сегодня отпраздновали в Нацбанке.Подробнее Антон Малюта.
Белорусскому рублю - 25 лет!
Изучать финансовую историю страны наглядно можно здесь, в Музее денег Национального банка. 25-летие белорусского рубля стало поводом значительно обновить экспозицию. Вся хронология становления наличного денежного обращения от знаменитых “зайчиков” до современных купюр и монет дополнена эксклюзивными экспонатами.
За этой массивной дверью не золотые монеты или пачки купюр, а ценности, не менее важные для банковской системы. Более 50 тысяч атрибутов, которые собирали с середины 90-х, есть и артефакты государственного значения. По предварительной записи их может увидеть каждый.
Первыми обновленную экспозицию посетили школьники из Пинска
Первыми посетителями обновленной экспозиции стали пятиклассники одной из средних школ Пинска. Именно они победили в конкурсе, записав самое креативное видео к праздничной дате - такой конкурс объявили в Нацбанке.
Борьба с фальшивомонетчиками, Ньютон как директор Лондонского монетного двора и новая экономическая политика век назад - такие важные темы в доверительном диалоге с председателем Нацбанка. Павел Каллаур лично проверяет знания и делает общее фото на память.
Но самое интересное, конечно, - рабочий кабинет председателя. Как ставится подпись, причем цифровая, на важнейших для экономики страны документах, ученики сегодня увидели своими глазами. Побывали и в зале заседания правления. Обычно доступ сюда открыт только руководству Нацбанка - это подчеркивает значение обсуждаемых здесь вопросов.
Свои первые финансовые решения эти ребята принимают, глядя на родителей. Говорят, в семьях нет привычки постоянно следить за рыночными курсами или покупать доллары в обменниках. Белорусы сегодня, скорее, продавцы валюты. Это еще один знак доверия к национальной денежной единице.
Павел Каллаур высказался и о необходимости формирования у детей финансовой грамотности. Что такое нейтральная денежно-кредитная политика, почему так важен устойчивый экономический рост - подобному курсу можно или даже нужно найти место в школьной программе. А ученикам из Пинска сегодня повезло услышать ответы на эти вопросы из первых уст.
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера