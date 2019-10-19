Диалог и "денежная" экскурсия с председателем Нацбанка

Юбилей национальной валюты сегодня отпраздновали в Нацбанке.Подробнее Антон Малюта.





Белорусскому рублю - 25 лет!

Изучать финансовую историю страны наглядно можно здесь, в Музее денег Национального банка. 25-летие белорусского рубля стало поводом значительно обновить экспозицию. Вся хронология становления наличного денежного обращения от знаменитых “зайчиков” до современных купюр и монет дополнена эксклюзивными экспонатами.

За этой массивной дверью не золотые монеты или пачки купюр, а ценности, не менее важные для банковской системы. Более 50 тысяч атрибутов, которые собирали с середины 90-х, есть и артефакты государственного значения. По предварительной записи их может увидеть каждый.

Первыми обновленную экспозицию посетили школьники из Пинска

Первыми посетителями обновленной экспозиции стали пятиклассники одной из средних школ Пинска. Именно они победили в конкурсе, записав самое креативное видео к праздничной дате - такой конкурс объявили в Нацбанке.

Борьба с фальшивомонетчиками, Ньютон как директор Лондонского монетного двора и новая экономическая политика век назад - такие важные темы в доверительном диалоге с председателем Нацбанка. Павел Каллаур лично проверяет знания и делает общее фото на память.

Но самое интересное, конечно, - рабочий кабинет председателя. Как ставится подпись, причем цифровая, на важнейших для экономики страны документах, ученики сегодня увидели своими глазами. Побывали и в зале заседания правления. Обычно доступ сюда открыт только руководству Нацбанка - это подчеркивает значение обсуждаемых здесь вопросов.

Свои первые финансовые решения эти ребята принимают, глядя на родителей. Говорят, в семьях нет привычки постоянно следить за рыночными курсами или покупать доллары в обменниках. Белорусы сегодня, скорее, продавцы валюты. Это еще один знак доверия к национальной денежной единице.