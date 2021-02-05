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Диалог о главном с будущими педагогами
Откровенный диалог с теми, за кем будущее нашей страны, сегодня продолжился и во время встречи спикера верхней палаты парламента с учащимися Полоцкого колледжа. Диалог с будущими педагогами также получился неформальным и длился около 2 часов. Закрытых тем в общении с молодежью не было. Обсудили и тонкости работы сенаторов, и информационные технологии. Но большинство вопросов касалось личного жизненного опыта Натальи Кочановой.
Учащиеся впервые побывали в Совете Республики. Специально для них перед началом диалога провели экскурсию. Ребята побывали в музее, посетили зал заседаний, где рассматриваются важные для нашей страны законопроекты.
Молодежная политика для государства в приоритете. На реализацию различных молодежных программ в ближайшие 5 лет направят свыше 15 миллионов рублей. В стране действует более 380 организаций, в которых каждый может проявить себя.
Инициатором встречи выступил женский актив Совета Республики и лично Наталья Кочанова. В свою очередь учащиеся в знак благодарности подарили сенаторам икону Евфросинии Полоцкой.
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