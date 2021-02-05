Диалог о главном с будущими педагогами

Откровенный диалог с теми, за кем будущее нашей страны, сегодня продолжился и во время встречи спикера верхней палаты парламента с учащимися Полоцкого колледжа. Диалог с будущими педагогами также получился неформальным и длился около 2 часов. Закрытых тем в общении с молодежью не было. Обсудили и тонкости работы сенаторов, и информационные технологии. Но большинство вопросов касалось личного жизненного опыта Натальи Кочановой.







Учащиеся впервые побывали в Совете Республики. Специально для них перед началом диалога провели экскурсию. Ребята побывали в музее, посетили зал заседаний, где рассматриваются важные для нашей страны законопроекты.

Молодежная политика для государства в приоритете. На реализацию различных молодежных программ в ближайшие 5 лет направят свыше 15 миллионов рублей. В стране действует более 380 организаций, в которых каждый может проявить себя.





