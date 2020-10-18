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Диалог о главном. В стране в разных регионах продолжают работу диалоговые площадки
Языком улицы не решить проблем и противоречий, а нарушая порядок тем более не выработать конструктивных идей. Для решения вопросов есть нормальный цивилизованный путь. Его и предлагает власть и, к счастью, выбирает большинство белорусов. В нашей стране в разных регионах продолжают работу диалоговые площадки. Эксперты, депутаты, ученые, представители общественности и гражданских инициатив за круглым столом обсуждают темы, которые касаются развития самых разных сфер жизни.
Медицина, образование, культура, спорт, а также роль управления и самоуправления с проекцией развития не только регионов - всей страны
Разумеется, изменения в главный документ страны. Чаще всего работа площадок организована в форме панельной дискуссии. На встрече присутствует модератор. Каждый эксперт имеет возможность подойти к открытому микрофону и высказать свои предложения. Цель дискуссий - выработка конкретных предложений по развитию страны. Все они будут вынесены на Всебелорусское народное собрание.
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