Диалог о главном. В стране в разных регионах продолжают работу диалоговые площадки

Языком улицы не решить проблем и противоречий, а нарушая порядок тем более не выработать конструктивных идей. Для решения вопросов есть нормальный цивилизованный путь. Его и предлагает власть и, к счастью, выбирает большинство белорусов. В нашей стране в разных регионах продолжают работу диалоговые площадки. Эксперты, депутаты, ученые, представители общественности и гражданских инициатив за круглым столом обсуждают темы, которые касаются развития самых разных сфер жизни.

