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Лукашенко о формате открытого урока: Диалог поколений - это всегда интересно
Диалог поколений - это всегда интересно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе открытого урока на тему "Историческая память - дорога в будущее!".
Глава государства отметил, что его задача как Президента поделиться с молодыми людьми не знаниями историка по первому образованию и даже не личным взглядом на события сегодняшнего дня, а прежде всего политическим опытом. Поэтому тема сегодняшнего открытого урока и звучит так: "Историческая память - дорога в будущее!". "Она актуальна и в контексте Года исторической памяти, и в контексте последних событий в Беларуси, Украине, России, в мире в целом", - заявил белорусский лидер. "Меньше всего хотелось бы, чтобы наше с вами общение превратилось в классическую лекцию", - заметил Президент.
ФОТОФАКТ: Открытый урок "Историческая память - дорога в будущее!"
"Диалог поколений - это всегда интересно. Он ведется всю жизнь и каждый день. И у вас дома, и у меня, как вы догадываетесь. А сегодня с учетом формата встречи он, можно сказать, прозвучит на всю страну. Понимаю, что вы очень разные, у каждого есть свое мнение, ваше гражданское мировоззрение сформировано. Хотя, поверьте, еще не окончательно. Судьба не раз откорректирует многие взгляды на жизнь и не раз заставит вернуться к прожитому", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Фото: БелТА
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