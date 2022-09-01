Лукашенко о формате открытого урока: Диалог поколений - это всегда интересно

Глава государства отметил, что его задача как Президента поделиться с молодыми людьми не знаниями историка по первому образованию и даже не личным взглядом на события сегодняшнего дня, а прежде всего политическим опытом. Поэтому тема сегодняшнего открытого урока и звучит так: "Историческая память - дорога в будущее!". "Она актуальна и в контексте Года исторической памяти, и в контексте последних событий в Беларуси, Украине, России, в мире в целом", - заявил белорусский лидер. "Меньше всего хотелось бы, чтобы наше с вами общение превратилось в классическую лекцию", - заметил Президент.

"Диалог поколений - это всегда интересно. Он ведется всю жизнь и каждый день. И у вас дома, и у меня, как вы догадываетесь. А сегодня с учетом формата встречи он, можно сказать, прозвучит на всю страну. Понимаю, что вы очень разные, у каждого есть свое мнение, ваше гражданское мировоззрение сформировано. Хотя, поверьте, еще не окончательно. Судьба не раз откорректирует многие взгляды на жизнь и не раз заставит вернуться к прожитому", - подчеркнул Александр Лукашенко.

