Диалог помощника Президента с жителями Полоцкого региона

Отопление в квартирах, водоснабжение, землеустройство и плохие дороги - вот проблемы, решение которых искали с помощником Президента - инспектором по Витебской области. Так, из деревни Гомель попросили спилить аварийную липу. Сразу три абонента пожаловались на разбитую дорогу в деревне Рабчонки. Коллективное обращение выслушал Анатолий Линевич от жителей деревни Бельчицы о строительстве пешеходного перехода через железнодорожное полотно. Вопрос обещали обсудить с руководством Белорусской железной дороги.

Помощник Президента встретился с коллективом убыточного предприятия "Технолит-Полоцк" - к 1 марта из 90 человек здесь по сокращению останется 60. С 2013 года завод входит в холдинг "Бобруйскагромаш", но в этом году принято решение о выводе его из "непрофильной" семьи. Представители местной власти заверили, что ни один сокращенный специалист не останется без работы.