3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Диалог помощника Президента с жителями Полоцкого региона
Отопление в квартирах, водоснабжение, землеустройство и плохие дороги - вот проблемы, решение которых искали с помощником Президента - инспектором по Витебской области. Так, из деревни Гомель попросили спилить аварийную липу. Сразу три абонента пожаловались на разбитую дорогу в деревне Рабчонки. Коллективное обращение выслушал Анатолий Линевич от жителей деревни Бельчицы о строительстве пешеходного перехода через железнодорожное полотно. Вопрос обещали обсудить с руководством Белорусской железной дороги.
"Технолит Полоцк" выйдет из холдинга "Бобруйскагромаш"
Помощник Президента встретился с коллективом убыточного предприятия "Технолит-Полоцк" - к 1 марта из 90 человек здесь по сокращению останется 60. С 2013 года завод входит в холдинг "Бобруйскагромаш", но в этом году принято решение о выводе его из "непрофильной" семьи. Представители местной власти заверили, что ни один сокращенный специалист не останется без работы.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов