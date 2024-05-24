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Диалог с первой женщиной-космонавтом в истории Беларуси состоялся в БГЭУ

Диалог с первой женщиной-космонавтом в истории нашей независимости состоялся в Белорусском государственном экономическом университете.

Марина Василевская ответила на вопросы студентов и преподавателей и оставила запись в Книге почетных гостей. Герой Беларуси поделилась тем, как готовилась к космическому полету, рассказала о своих ощущениях во время старта и посадки, о жизни на МКС.

О космосе из первых уст в ближайшее время услышат тысячи белорусов. Марина Василевская планирует провести десятки подобных встреч с жителями родной страны.

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