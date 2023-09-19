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"Диалог школ" объединил сотни арт-работ белорусских и российских студентов

Взаимообмен опытом, креативными идеями и педагогическими тенденциями в сфере арт - с такой целью в Минске встретились представители Белорусского государственного университета культуры и искусств и Государственного института культуры в Москве.

Главным событием встречи стала выставка "Диалог школ", которая объединила сотни работ белорусских и российских студентов. Экспозиция открылась в столичной галерее "Университет культуры". Организаторы оценили масштаб и самобытность проекта.

Наталья Бордиловская побывала на вернисаже (видео).

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