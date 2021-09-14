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Диалоговая площадка в Гомеле - исторические и правовые аспекты Дня народного единства
Глубинным корням праздника посвящена диалоговая площадка в Гомеле. Эксперты в области истории и права встретились с молодежью и обсудили, почему День народного единства - важная дата для Беларуси. Почти 20 лет наш народ был разделен против своей воли, и часть страны испытала на себе политику жесткой полонизации. Концентрационный лагерь Береза-Картузская - тому пример. День народного единства - торжество исторической справедливости.
Александр Шинкарев, зампрокурора Гомельского района:
Необходимо на сегодня работать с молодежью в несколько иных форматах, поскольку и живет она в иных реалиях. И после предыдущих диалоговых площадок, успех которых был достаточно велик, мы решили проводить подобные мероприятия в виде мини-форумов, в форме диалогов, то, что доступно молодежки.
Диалоговая площадка такого формата прошла в Беларуси впервые. По словам специалистов, суть праздника должна быть исторически и юридически понятной любому жителю нашей страны, независимо от возраста.
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