Диалоговая площадка "Память и боль белорусской земли" прошла на предприятии "Агат - электромеханический завод"
Накануне двух больших исторических дат - 22 июня и 3 июля - в городах нашей страны активизируют работу диалоговые площадки.
Так, сегодня на столичном предприятии "Агат - электромеханический завод" обсуждали трагические события и последствия Великой Отечественной войны. Среди участников форума - сотрудники предприятия, депутаты, ветераны, представители общественной организации "Белая Русь". Один из акцентов диалоговой площадки - геноцид белорусского народа. На эту тему максимум точной исторической информации представляет и книга под редакцией генпрокурора нашей страны, которую сегодня презентовали коллектива завода.
В настоящее время более 13 000 человек допрошены по тем событиям, которые были в Великую Отечественную войну. Эта тема важна и для нашего трудового коллектива. Особенно для молодежи. Потому что молодые люди должны знать про нацистов и то, что они сделали с белорусским народом. Есть музей нашего предприятия, которому в этом году исполняется 70 лет, и эта книга займет достойное место в нашем фонде.
Погибло более трех миллионов белорусов. Это много, это каждый третий. А еще вспомнить о том, что 9 200 сел и деревень было сожжено, из них более пяти тысяч вместе с жителями. Это трогает до глубины души. Поэтому важно найти понимание и сделать так, чтобы это никогда больше не повторилось.
Такие тематические диалоговые площадки продолжатся в организациях и предприятиях столицы. А в понедельник - 20 июня - масштабный форум, посвященный геноциду белорусского народа, пройдет в Музее истории Великой Отечественной войны.