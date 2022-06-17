Диалоговая площадка "Память и боль белорусской земли" прошла на предприятии "Агат - электромеханический завод"

В настоящее время более 13 000 человек допрошены по тем событиям, которые были в Великую Отечественную войну. Эта тема важна и для нашего трудового коллектива. Особенно для молодежи. Потому что молодые люди должны знать про нацистов и то, что они сделали с белорусским народом. Есть музей нашего предприятия, которому в этом году исполняется 70 лет, и эта книга займет достойное место в нашем фонде.

Андрей Семенюга, заместитель гендиректора ОАО "Агат - электромеханический завод"