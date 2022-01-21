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Диалоговая площадка по обновленному проекту Конституции прошла в Столбцах
Диалоговая площадка в Столбцах. Министр культуры Анатолий Маркевич встретился с местными жителями и ответил на все волнующие вопросы. Говорили о социальных гарантиях, здравоохранении, образовании. Особое внимание - исторической памяти и роли молодежи в общественной жизни. Участники активно включались в диалог, делились мыслями и задавали вопросы.
Всего в области прошло уже 200 диалоговых площадок, состоялось более500 встреч в рабочих коллективах. В обсуждениях приняли участие свыше 30 тысяч человек.
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