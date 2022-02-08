Диалоговая площадка по обсуждению изменений в Конституцию прошла в Национальном академическом драмтеатре имени Якуба Коласа

Как поправки в Конституцию повлияют на жизнь белорусов и для чего идти на референдум?



В Минске и регионах продолжается диалог граждан с властью, депутатами, политическими и общественными активистами. Запрещенных тем нет. Поэтому такие встречи позволяют решать и личные вопросы граждан.



Сегодня диалоговая площадка с участием помощника Президента - инспектора по Витебской областиАнатолия Линевича развернулась в Национальном академическом драмтеатре имени Якуба Коласа. Сохранение исторической памяти и социальных гарантий, важность традиционных семейных ценностей и патриотизма. Об этом и не только шла речь в свете рампы. По мнению участников встречи, сейчас каждый понимает, насколько важный документ готовится к принятию. Главное, чтобы Основной закон способствовал укреплению суверенитета белорусского государства.