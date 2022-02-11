Меня как педагога в первую очередь, конечно, интересует аспект патриотического воспитания молодежи. И сейчас, в настоящее время огромное значение уделяется этому вопросу. Но когда это все будет закреплено на уровне Основного закона нашей страны - Конституции, конечно, поднимется тогда и статус педагога, и статус молодежной политики, которая успешно продвигается в нашем государстве

Анжела Толстикова, замдиректора СШ № 26 г. Гродно