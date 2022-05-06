Диалоговая площадка "Профориентация в медицине" состоялась в 3-й городской клинической больнице имени Клумова

На чем строится профессия врача, кому подходит специальность и работники какой сферы востребованы сегодня в учреждениях здравоохранения? О профессии медика старшеклассникам минских школ рассказали в 3-й ГКБ имени Клумова. Там состоялась диалоговая площадка "Профориентация в медицине".



Виктория Алексейкова, врач-офтальмолог Минского городского офтальмологического консультативно-диагностического центра:

Моя интернатура пришлась на волну коронавируса, поэтому большую часть времени я работала в перепрофилированном под COVID отделении. Мы оказывали помощь пациентам с ковид-инфекцией. Это тоже новый опыт - интересный и не похожий на предыдущий.



Наталья Никитина, завотделением Минского городского офтальмологического консультативно-диагностического центра:

У нас родилась идея подготовить диалоговую площадку для школьников, которые хотели бы, мечтали прийти в медицину, но не знают как, и которых надо подтолкнуть, возможно, к этому шагу. Покажем и расскажем о наших направлениях, которые есть у нас в клинике, о наших отделениях, о том, что собой представляет работа врача, медицинской сестры по каждому профилю.