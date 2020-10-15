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Диалоговая площадка прошла на базе факультета философии и социальных наук БГУ

О механизмах формирования представительных, судебных, исполнительных органов власти говорили сегодня в столице. Диалоговая площадка по актуальным вопросам развития страны и регионов прошла на базе факультета философии и социальных наук БГУ. Среди участников - руководители государственных органов, депутаты, представители общественных организаций. Эксперты обсуждали новации, направленные на формирование основного закона нашей страны, а также перераспределение полномочий между тремя ветвями власти.

Кстати, диалоговые площадки работают по всей стране. А темы самые разные - от молодежной политики до социальной сферы и экономики.

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