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Диалоговая площадка прошла на базе факультета философии и социальных наук БГУ
О механизмах формирования представительных, судебных, исполнительных органов власти говорили сегодня в столице. Диалоговая площадка по актуальным вопросам развития страны и регионов прошла на базе факультета философии и социальных наук БГУ. Среди участников - руководители государственных органов, депутаты, представители общественных организаций. Эксперты обсуждали новации, направленные на формирование основного закона нашей страны, а также перераспределение полномочий между тремя ветвями власти.
Кстати, диалоговые площадки работают по всей стране. А темы самые разные - от молодежной политики до социальной сферы и экономики.
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