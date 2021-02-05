3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Диалоговая площадка с людьми пожилого возраста прошла в Жодино
В открытом форуме приняли участие 80 человек из разных районов. Это пожилые люди с активной позицией и большим жизненным опытом. Основные вопросы для обсуждения - социальная помощь, пенсии, реабилитация и организация досуга. Кстати, в Минской области социальные услуги получают около 22 тысяч пожилых людей и инвалидов, это самый большой показатель по стране. Внимание на форуме уделили и инновационным формам обслуживания одиноких пенсионеров. Все предложения, звучавшие на форуме, будут оформлены в единый документ и рассмотрены на VI Всебелорусском народном собрании.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов