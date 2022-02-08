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Диалоговая площадка с участием министра труда и соцзащиты прошла в Смолевичском районе
Услышать инициативы и предложения от пожилых людей, а также донести их пожелания до молодого поколения. Тему активного долголетия - как одного из социальных приоритетов нашего государства - сегодня обсуждали в Смолевичском районе, где прошла диалоговая площадка с участием министра труда и соцзащиты Беларуси Ирины Костевич. Как отметили участники встречи, сегодня в стране 140 советов пожилых людей, где обсуждаются и решаются их вопросы. Затронули и такую важную тему, как пенсия по принципу накопления. (Система персональных адресных отчислений начнет работать уже в этом году). Важным лейтмотивам диалоговой площадки стали изменения и дополнения в Конституцию, а также референдум, который пройдет 27 февраля.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Сегодня ведь в Конституции - как действующей, так и новой - четко определено: родители обязаны воспитывать детей, а дети обязаны заботиться о родителях. Услышать через призму новой Конституции, услышать потребности пожилых людей и понять, как нам в дальнейшем выстраивать политику активного долголетия. И вторая тематика, которая развернулась во всех регионах, это наше будущее поколение, наши многодетные семьи. Акцент - материнство, отцовство. Роль родителей в воспитании своих детей.
Социальный проект "Мы все можем сами"
Сегодня на базе Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения гости познакомились с новым пилотным проектом. Это учебно-тренировочная квартира для людей с инвалидностью. Благодаря педагогам и комфортным домашним условиям проживания, жильцы такой квартиры получают важные навыки социализации.
Тамара Красовская, председатель Комитета по труду и социальной защите Миноблисполкома:
В целом практика и работа в такой учебно-тренировочной квартире показала свою эффективность. Ее модель планируют тиражировать не только в Минской, но и других областях страны.
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