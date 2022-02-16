Диалоговая площадка состоялась в Минскпроекте

Работали депутаты сегодня и в столичной организации УП "Минскпроект". Как отметили участники встречи, у этой диалоговой площадки своя символичность. Когда проектировщики принимают решение об имидже и застройке города, они видят, каким мегаполис будет через десятилетия. Так и с Конституцией: если принимается главный документ страны, это влияет на будущее всего народа.