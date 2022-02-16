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Диалоговая площадка состоялась в Минскпроекте
Работали депутаты сегодня и в столичной организации УП "Минскпроект". Как отметили участники встречи, у этой диалоговой площадки своя символичность. Когда проектировщики принимают решение об имидже и застройке города, они видят, каким мегаполис будет через десятилетия. Так и с Конституцией: если принимается главный документ страны, это влияет на будущее всего народа.
Непосредственно во время диалога затронули и такие темы, как польза от атомной энергетики и или нужна нашей стране многопартийная система?
По итогам диалоговых площадок депутаты Палаты представителей соберут всю информацию, таким образом актуализируют в том числе и социальные вопросы, которые волнуют жителей регионов. Наметят пути их решения.
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