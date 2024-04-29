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Диалоговая площадка "Справедливая история" объединила учителей, ученых и депутатов

Сохранить подлинную историю нашего государства и память о его героях, сберечь национальные ценности и традиции, а самое главное - передать молодому поколению правдивую информацию о событиях прошлого. Эти тезисы звучали сегодня на первом семинаре "Справедливая история". Столичный Дворец культуры стал диалоговой площадкой для учителей, ученых, депутатов Палаты представителей и Городского совета. Во время дискуссии коснулись также священной темы - бессмертного подвига, который объединяет поколения и собирает воедино патриотические инициативы и душевные порывы белорусов - это День Великой Победы и 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В планах проводить семинары в таком формате на постоянной основе. Каждую встречу спикеры будут разными - это эксперты в области историки, белорусские политологи и журналисты.

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