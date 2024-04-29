Диалоговая площадка "Справедливая история" объединила учителей, ученых и депутатов

Сохранить подлинную историю нашего государства и память о его героях, сберечь национальные ценности и традиции, а самое главное - передать молодому поколению правдивую информацию о событиях прошлого. Эти тезисы звучали сегодня на первом семинаре "Справедливая история". Столичный Дворец культуры стал диалоговой площадкой для учителей, ученых, депутатов Палаты представителей и Городского совета. Во время дискуссии коснулись также священной темы - бессмертного подвига, который объединяет поколения и собирает воедино патриотические инициативы и душевные порывы белорусов - это День Великой Победы и 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.