Диалоговая площадка в Узде: педагоги Минской области встретились с Алексеем Талаем

Диалоговая площадка в Узде сегодня работала в особом формате. Молодые педагоги из семи районов Минской области встретились с паралимпийцем и руководителем благотворительного фонда Алексеем Талаем. От него можно было узнать информацию о конституционных нововведениях. Алексей Талай - член Конституционной комиссии. Среди основных тем диалога приоритет национального права, а также, например, защита информационного пространства нашей страны. Отметили на форуме и особую роль молодежи в общественно-политической жизни.