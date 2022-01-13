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Диалоговая площадка в Узде: педагоги Минской области встретились с Алексеем Талаем

Диалоговая площадка в Узде сегодня работала в особом формате. Молодые педагоги из семи районов Минской области встретились с паралимпийцем и руководителем благотворительного фонда Алексеем Талаем. От него можно было узнать информацию о конституционных нововведениях. Алексей Талай - член Конституционной комиссии. Среди основных тем диалога приоритет национального права, а также, например, защита информационного пространства нашей страны. Отметили на форуме и особую роль молодежи в общественно-политической жизни.

Благотворительный фонд Алексея Талая в этом году стал лауреатом премии Президента "За духовное возрождение".

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