Диалоговые площадки. О культурных брендах дискутировали в Бресте

Развитие социальной сферы региона. Как повысить престиж высшего образования и сделать культурные бренды страны еще популярнее? Об этом сегодня говорили на диалоговой площадке в Бресте. Эксперты из области культуры, здравоохранения и образования обсудили и один из важных вопросов: маркетинг и продвижение культурных объектов региона. Свои идеи мог высказать каждый. Главная цель таких площадок - консолидировать лучшие предложения и дать им развитие в будущем.







Диалоговые площадки будут проходить в Брестской области и всю следующую неделю. Дискуссии организуют на базе университетов и технопарка.



