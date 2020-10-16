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Диалоговые площадки. О культурных брендах дискутировали в Бресте

Развитие социальной сферы региона. Как повысить престиж высшего образования и сделать культурные бренды страны еще популярнее? Об этом сегодня говорили на диалоговой площадке в Бресте. Эксперты из области культуры, здравоохранения и образования обсудили и один из важных вопросов: маркетинг и продвижение культурных объектов региона. Свои идеи мог высказать каждый. Главная цель таких площадок - консолидировать лучшие предложения и дать им развитие в будущем.



Диалоговые площадки будут проходить в Брестской области и всю следующую неделю. Дискуссии организуют на базе университетов и технопарка.

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