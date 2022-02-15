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Диалоговые площадки обсуждения изменений в Конституцию прошли в Кличеве и Осиповичском районе

Дойти до каждого коллектива и разъяснить предлагаемые на референдум изменения и дополнения в будущую конституцию. Такая задача поставлена перед активами городов и районов. Диалоговые площадки проходят по всей стране, где речь идет в том числе о перспективах развития как определенных населенных пунктов, так и страны в целом.

Накануне такие встречи прошли в Кличеве и Осиповичском районе. Сохранение семейных ценностей, исторической памяти - самые обсуждаемые вопросы в коллективах.

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