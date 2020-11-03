Диалоговые площадки. Перспективы развития страны и региона обсудили в Гродно

Конструктивные предложения всегда будут услышаны. Сегодня ключевые направления развития страны в целом и регионов в частности обсудили на диалоговой площадке в Гродно, посвященной сфере экономики. Участвовали руководители госорганов, представители общественных объединений и реального бизнеса, ученые и эксперты. Свою точку зрения у свободного микрофона высказали более 20 человек. Наиболее интересные темы - совершенствование законодательной базы в сфере инвестиционной деятельности, роль свободной экономической зоны в продвижении возможностей и потенциала предприятий региона, механизм нейтрализации рисков в страховой сфере, формирование республиканской базы автоматизации потребностей в кадрах. На диалог вынесены также темы: экологическая безопасность в регионе, цифровизация и модернизация экономики, обновление производственных мощностей.