Диалоговые площадки по обсуждению поправок в Конституцию пройдут на всех предприятиях Минска

Мы уже охватили более 408 тысяч подписчиков в интернете, это молодежь. Они могут получать информацию об обсуждениях, мы предложим направлять нам их замечания и предложения для того, чтобы они были обработаны и услышаны. На сегодняшний день люди очень активно участвуют в обсуждении, наши общественные приемные посетили более 300 граждан, небезразличных к судьбе своей страны

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома