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Диалоговые площадки по обсуждению поправок в Конституцию пройдут на всех предприятиях Минска
Столица задает тон высокой политической активности! В январе в каждом районе Минска пройдут диалоговые площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию. Как рассказали сегодня в мэрии, информационно-дискуссионные встречи с экспертами и депутатами горсовета состоятся как на крупных, так и средних по численности работников предприятиях. В администрации каждого района города и самом горисполкоме работают общественные приемные, где можно лично получить полную информацию, а также оставить свои предложения. Приемные работают трижды в неделю в вечернее время. Отдельные встречи организуют и с минскими студентами, и молодежью. Задействуют и сетевые ресурсы.
Мы уже охватили более 408 тысяч подписчиков в интернете, это молодежь. Они могут получать информацию об обсуждениях, мы предложим направлять нам их замечания и предложения для того, чтобы они были обработаны и услышаны. На сегодняшний день люди очень активно участвуют в обсуждении, наши общественные приемные посетили более 300 граждан, небезразличных к судьбе своей страны
Все большую аудиторию в регионах Минской области собирают и диалоговые площадки в рамках популярного проекта "В режиме правды". Такие уже состоялись в Марьиной Горке и Дзержинске, а на очереди в эту среду и город Борисов.
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