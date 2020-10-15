Диалоговые площадки продолжают работу по всей стране

По всей Беларуси продолжают работать диалоговые площадки, обсуждают законодательные инициативы и перспективы развития страны. Сегодня такая открывается в Гродно и в Могилеве. Руководители госорганов, общественные активисты, педагоги и эксперты обсудят предложения по развитию социальной сферы и молодежной политики. К большому диалогу присоединятся Витебск и Бобруйск. Здесь сегодня будут затронуты вопросы повышения роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие регионов. А в Мозыре обсудят совершенствование работы культурной отрасли. Все озвученные предложения будут направлены в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания и станут основой программы социально-экономического развития нашей страны.