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Диалоговые площадки продолжают работу по всей стране
По всей Беларуси продолжают работать диалоговые площадки, обсуждают законодательные инициативы и перспективы развития страны. Сегодня такая открывается в Гродно и в Могилеве. Руководители госорганов, общественные активисты, педагоги и эксперты обсудят предложения по развитию социальной сферы и молодежной политики. К большому диалогу присоединятся Витебск и Бобруйск. Здесь сегодня будут затронуты вопросы повышения роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие регионов. А в Мозыре обсудят совершенствование работы культурной отрасли. Все озвученные предложения будут направлены в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания и станут основой программы социально-экономического развития нашей страны.
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