Диалоговые площадки работают по всей стране

Услышать предложения, как должна развиваться страна дальше, от каждого заинтересованного гражданина. Именно для этого по инициативе главы государства по всей Беларуси работают диалоговые площадки. Формат - конструктивный разговор. Законодательные инициативы, партийное строительство, местное самоуправление и социальная сфера. Внести свои предложения может любой желающий! Их направят в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания. О чем говорили сегодня - знает Антон Малюта.



Минск, Витебск, Гродно, Могилев и Мозырь - эти города сегодня жили в ритме конструктивных дискуссий. Именно так работают диалоговые площадки. Пожалуй, один из самых активных населенных пунктов - Бобруйск. Вчера здесь говорили об образовании, а сегодня основными темами сразу на двух точках стали партийное строительство и местное самоуправление.

Как повысить роль политических партий и общественных объединений, и будем ли выбирать парламентариев по спискам? Такие важные вопросы - в фокусе внимания участников диалога. За столом - нынешние партийные лидеры, да и городские. У них есть вес и авторитет у сторонников. Успеть высказаться должны все, поэтому тайминг жесткий. Но формат докладов здесь не работает, такие встречи - это в первую очередь дискуссии. Что важно, предметные - в этом заинтересованы все.



Один из ключевых вопросов - повышение роли местного самоуправления

Могилевщина - регион большой: это и промышленно развитый Бобруйск, и юго-восток, который еще в поисках новых точек роста. У всех свои проблемы и свое видение, как их решать.

И если областные власти работают над глобальными вопросами, то, к примеру, освещение улиц, ремонт дорог и улучшение жилищных условий - с этим всегда готовы помочь депутаты местных советов. Их люди должны знать в лицо и доверять. Их авторитет нарабатывается годами.



Владимир Книга приехал из Кличева. Говорит, к встрече по вопросам самоуправления в их районе подготовились и собрали все предложения. А значит, голоса и небольших населенных пунктов обязательно будут услышаны.



Диалоговые площадки работают по всей стране

Можаритарная или пропорциональная избирательные системы. Насколько сейчас активны партии, и будут ли набирать вес в будущем? Готовы ли мы выбирать не только простым большинством? А также - как лучше формировать местную власть?



Эти темы открыто обсуждают на диалоговых площадках по всей стране.



Сегодня в таком же ключе авторитетные мнения звучали и в столице.