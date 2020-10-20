Диалоговые площадки работают по всей стране

Единую информационную площадку для молодежных мероприятий планируют создать в Бресте. На интернет-ресурсе можно будет представить идею и привлечь участников и волонтеров. Такой проект предложили на диалоговой площадке в региональном техническом университете. Тема разговора - молодежная политика. Кроме студентов на встречу пригласили экспертов, блогеров и депутатов. Главная цель - собрать разные мнения, выбрать лучшие предложения и помочь их реализовать.