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Диалоговые площадки работают по всей стране

Единую информационную площадку для молодежных мероприятий планируют создать в Бресте. На интернет-ресурсе можно будет представить идею и привлечь участников и волонтеров. Такой проект предложили на диалоговой площадке в региональном техническом университете. Тема разговора - молодежная политика. Кроме студентов на встречу пригласили экспертов, блогеров и депутатов. Главная цель - собрать разные мнения, выбрать лучшие предложения и помочь их реализовать.

Отметим, диалоговые площадки работают по всей стране. Свои предложения, как сделать сферы нашей жизни еще более эффективными, можно внести сегодня в Мозыре, Гомеле и Гродно. Все они будут направлены в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания.

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