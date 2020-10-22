Диалоговые площадки: широкий спектр вопросов экономической и социальной направленности

В столице говорили о роли самоуправления

Столичная ратуша - как символ самоуправления - подсказывает и еще одну повестку дня. Роль управления и самоуправления на местах - тоже тема диалоговых площадок, которые собирают за одним столом представителей разных социальных сфер. Татьяна Вертинская как представитель науки местное самоуправление определяет в целом как институт власти в регионах. И также инструмент по решению вопросов социального обслуживания, благоустройства и ЖКХ на местах.

Татьяна Вертинская, завотделом Института экономики НАН Беларуси:

"Выдвигаются различные точки зрения на тот или иной вопрос, и, конечно, это нужно обобщить, систематизировать взять какие-то конструктивные предложения, которые бы работали на нашу систему. Очень важно, что на этих площадках встречаются люди самые разные. Я - представитель науки, здесь есть депутаты, представители общественных организаций, бизнеса".



О будущем дискуссируют и в регионах

В Полоцке обсуждали вопросы реализации бизнес-инициатив и демографию. Участники озвучили предложения по развитию региона и страны. Сделали акцент на привлечении инвестиций и создании новых производств. Безусловно, коснулись и роли молодежи в развитии государства. Ведь что посеешь - то и пожнешь. Социальная сфера стала предметом обсуждения на диалоговой площадке в Гродно. Говорили и о льготах, и о преференциях для молодых людей, отслуживших в армии. Актуальным для региона также стал вопрос поддержки агротуристического бизнеса.

Предложения по развитию страны будут принимать до конца года