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Диалоговые площадки: широкий спектр вопросов экономической и социальной направленности
В столице говорили о роли самоуправления
Столичная ратуша - как символ самоуправления - подсказывает и еще одну повестку дня. Роль управления и самоуправления на местах - тоже тема диалоговых площадок, которые собирают за одним столом представителей разных социальных сфер. Татьяна Вертинская как представитель науки местное самоуправление определяет в целом как институт власти в регионах. И также инструмент по решению вопросов социального обслуживания, благоустройства и ЖКХ на местах.
Татьяна Вертинская, завотделом Института экономики НАН Беларуси:
"Выдвигаются различные точки зрения на тот или иной вопрос, и, конечно, это нужно обобщить, систематизировать взять какие-то конструктивные предложения, которые бы работали на нашу систему. Очень важно, что на этих площадках встречаются люди самые разные. Я - представитель науки, здесь есть депутаты, представители общественных организаций, бизнеса".
О будущем дискуссируют и в регионах
В Полоцке обсуждали вопросы реализации бизнес-инициатив и демографию. Участники озвучили предложения по развитию региона и страны. Сделали акцент на привлечении инвестиций и создании новых производств. Безусловно, коснулись и роли молодежи в развитии государства. Ведь что посеешь - то и пожнешь. Социальная сфера стала предметом обсуждения на диалоговой площадке в Гродно. Говорили и о льготах, и о преференциях для молодых людей, отслуживших в армии. Актуальным для региона также стал вопрос поддержки агротуристического бизнеса.
Предложения по развитию страны будут принимать до конца года
Возможность поделиться своим видением развития общества и страны, как и основного закона, есть у каждого белоруса. Планируется, что инициативы будут принимать до конца года.К слову, рациональные предложения будут направлены в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания.
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