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Диалоговые площадки. В Бобруйске собрались педагоги, депутаты горисполкома на базе гимназии № 1

Завтра диалоговые площадки в Бобруйске продолжат работу. Среди тем партийное строительство, а также повышение роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие регионов.

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