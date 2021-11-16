Die Welt: в Европе действует преступная сеть по перевозке мигрантов

Миграционный кризис ЕС - последствие действующей внутренней и внешней политики объединения. Как сообщает издание Die Welt, в Польше, ФРГ и Нидерландах действует крупная преступная сеть по перевозке мигрантов. В своей публикации газета ссылается на расследование Европола. Сообщается, что сеть состоит из бывших мигрантов и предприимчивых граждан Литвы и Польши, которые и помогают беженцам пересекать границу. Ранее стало известно, что большинство пойманных за последнее время контрабандистов проживают в Германии.