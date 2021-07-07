"Дикая охота короля Стаха" возвращается в репертуар Большого театра Беларуси

Музыка очень впечатляющая, очень громко, очень плотный оркестр. Это будет "вау!". У нас есть такие элементы, как бой, и у нас там будут танцевальные номера. То есть, в связи с этим будет несколько сложнее петь, но мы будем очень стараться.

Дмитрий Шабетя, солист оперы Большого театра Беларуси