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"Дикая охота короля Стаха" возвращается в репертуар Большого театра Беларуси
"Дикая охота короля Стаха" - на сцене Большого театра Беларуси. Премьерой оперного триллера завершат 88-й сезон. Исторический детектив Владимира Короткевича возвращается в репертуар спустя 10 лет. Версию национальной оперы - 2021 на сцену перенесла режиссер Анна Моторная. Накануне в Большом состоялась первая оркестровая репетиция. Художественное оформление - за Андреем Меренковым. Масштабные декорации и видеоконтент перенесут зрителя к таинственным болотам Полесья и в особняк рода Яновских. Увидим и парящих над сценой ночных всадников. Сами же подмостки пестрят национальными символами. В убранстве разгадаем мотивы слуцких поясов. Вкостюмах - принты белорусской иконописи. Всего к премьере отшили две сотни сценических облачений и столько же головных уборов. Помимо солистов, на сцене работают артисты меманса и хор. Звучат вокалисты на белорусском языке.
"Дикая охота короля Стаха" - это очень узнаваемая история, она стала благодаря Короткевичу и благодаря этой задумке практически мировым известным бестселлером. Постановочная группа по-своему решила прочитать замечательный, потрясающий текст Короткевича. Замечательную потрясающую музыку, которая была представлена в купюрах. Мы открыли все купюры, использовали арии, которые композитор предложил постановочной группе 30 лет назад в нескольких вариантах.
Музыка очень впечатляющая, очень громко, очень плотный оркестр. Это будет "вау!". У нас есть такие элементы, как бой, и у нас там будут танцевальные номера. То есть, в связи с этим будет несколько сложнее петь, но мы будем очень стараться.
Ожидается, что помимо декораций компанию солистам на премьере составит и настоящая лошадь. Первый показ спектакля зрители увидят уже 11 июля. "Дикая охота короля Стаха" откроет и новый 89-й театральный сезон в Большом.
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