Опасность для водителей из лесного массива. Дикие копытные стали чаще появляться на магистралях. Только в Минской области за прошлый год произошло 20 ДТП с участием животных. Госавтоинспекция предупреждает - главное соблюдать скоростной режим и обращать внимание на знаки. Специальные службы учитывают коридоры миграции и при ремонте дорог. Вдоль трасс растягивают защитные сетки. Новые "подземки" для диких зверей также в проекте при строительстве дорог. В теме разбирался Илья Цветков.
33-й километр трассы М3 Минск - Витебск в Логойском районе - один из самых аварийных участков областных магистралей по статистике Госавтоинспекции. Здесь в ближнем свете фар чаще всего можно увидеть не пешехода, переходящего проезжую часть в неположенном месте, не машину, выехавшую на встречку, а дикого и непредсказуемого обитателя леса.
Лишь одно мгновение может стоить жизни водителю и пассажирам. Даже своевременное нажатие на педаль тормоза зачастую не помогает избежать столкновения. Ведь спрогнозировать поведение животного практически невозможно.
Повреждения, которые животные наносят транспортным средствам, серьезные. Взрослый самец лося, к примеру, может весить более полтонны - это все равно, что столкнуться с живой стеной. За прошлый год только на территории Минской области произошло 20 подобных ДТП.
Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть максимально осторожными, сменить стиль вождения по загородным шоссе и соблюдать скоростной режим. Патрули дорожных милиционеров регулярно работают на оживленных магистралях, проходящих через лесные массивы.
По словам ученых, лоси, олени, косули и кабаны перемещаются по своим миграционным коридорам. Поэтому им часто приходится пересекать оживленные трассы, где встреча с человеком неизбежна. А еще животные выходят на дороги полакомиться солью, которая остается на асфальте после противогололедной обработки. Так звери восполняют недостаток микроэлементов в зимний период.
Отвлечь обитателей леса от поиска соленых мест помогают мобильные столовые. Крупные стада хорошо знают адреса "безопасного ланча". В рационе для копытных, кроме овса, сена, кукурузы и овощей, любимые всеми солонцы.
Избежать неожиданных встреч с дикими животными помогает установка специальной защитной сетки вдоль дорог. Это обязательный элемент при проектировании новых участков магистралей в тех местах, где дороги пересекаются с путями миграции. Сейчас такие работы ведутся на участке трассы Р53.
Километры сетки ведут животных к специальным переходам. Новые "подземки" для диких обитателей леса также предусматривают при строительстве дорог. Высота подобных сооружений до 4,5 метра. В них комфортно смогут перемещаться даже самые крупные особи.