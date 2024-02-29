Опасность для водителей из лесного массива. Дикие копытные стали чаще появляться на магистралях. Только в Минской области за прошлый год произошло 20 ДТП с участием животных. Госавтоинспекция предупреждает - главное соблюдать скоростной режим и обращать внимание на знаки. Специальные службы учитывают коридоры миграции и при ремонте дорог. Вдоль трасс растягивают защитные сетки. Новые "подземки" для диких зверей также в проекте при строительстве дорог. В теме разбирался Илья Цветков.

33-й километр трассы М3 Минск - Витебск в Логойском районе - один из самых аварийных участков областных магистралей по статистике Госавтоинспекции. Здесь в ближнем свете фар чаще всего можно увидеть не пешехода, переходящего проезжую часть в неположенном месте, не машину, выехавшую на встречку, а дикого и непредсказуемого обитателя леса.

Лишь одно мгновение может стоить жизни водителю и пассажирам. Даже своевременное нажатие на педаль тормоза зачастую не помогает избежать столкновения. Ведь спрогнозировать поведение животного практически невозможно.





Я ехал по трассе М1. Уже смеркалось. Это было пару дней назад. Буквально метров за 100 заметил рогатого, вроде как большой олень был. Испытал страх, сильный испуг, но стаж вождения сработал, поэтому вовремя остановился. Лучше заранее притормозить и соблюдать скоростной режим. Алексей Журович, житель г. Минска

Повреждения, которые животные наносят транспортным средствам, серьезные. Взрослый самец лося, к примеру, может весить более полтонны - это все равно, что столкнуться с живой стеной. За прошлый год только на территории Минской области произошло 20 подобных ДТП.

Здесь на М3 - это самое аварийное место. Напротив кафе "Поляна". Суть в том, что этот участок с двух сторон очень плотно обступает массив. При этом это очень гористая местность. За горкой в темноте животное может появиться мгновенно. Поэтому здесь стоит проявлять особую осторожность. Владимир Заровский, инспектор ДПС отдела ГАИ Логойского РУВД

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть максимально осторожными, сменить стиль вождения по загородным шоссе и соблюдать скоростной режим. Патрули дорожных милиционеров регулярно работают на оживленных магистралях, проходящих через лесные массивы.





Это знак 1.25 - "Дикие животные". Завидев этот знак, стоит снизить скорость и не совершать на участке необоснованных маневров. Александр Смольник, инспектор ДПС отдела ГАИ Логойского РУВД

По словам ученых, лоси, олени, косули и кабаны перемещаются по своим миграционным коридорам. Поэтому им часто приходится пересекать оживленные трассы, где встреча с человеком неизбежна. А еще животные выходят на дороги полакомиться солью, которая остается на асфальте после противогололедной обработки. Так звери восполняют недостаток микроэлементов в зимний период.

Отвлечь обитателей леса от поиска соленых мест помогают мобильные столовые. Крупные стада хорошо знают адреса "безопасного ланча". В рационе для копытных, кроме овса, сена, кукурузы и овощей, любимые всеми солонцы.

Вот видите, много следов. Это крупный благородный олень. Это лось. Это косуля, даже несколько. Т.е. животные приходят и питаются. Роман Томкович, егерь минского РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов"

Избежать неожиданных встреч с дикими животными помогает установка специальной защитной сетки вдоль дорог. Это обязательный элемент при проектировании новых участков магистралей в тех местах, где дороги пересекаются с путями миграции. Сейчас такие работы ведутся на участке трассы Р53.

Ограждение выполнено из металла плюс горячая цинковка.Обратите внимание - снизу ячейки сетки немного меньше, чем сверху. Это для того, чтобы пройти через нее не могли и мелкие звери. Алексей Худой, начальник технического отдела РУП "Минскавтодорцентр"