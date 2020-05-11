Дикие животные на дорогах. В Минском районе зафиксировано 20 наездов

На трассах - обитатели лесных массивов. Весной все чаще под колеса попадают дикие животные. В Минском районе уже зафиксировано 20 наездов на лосей, косуль и лис.





Последствия таких аварий очень серьезные, потому сотрудники ГАИ напоминают водителям о необходимости во время весенней активности копытных быть особенно внимательными за рулем. Как избежать неожиданной встречи на дороге - репортаж Ильи Цветкова.



