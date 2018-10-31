Диким животным грозит исчезновение уже к концу столетия

Всемирный фонд дикой природы опубликовал доклад с пугающими цифрами. Согласно документу, только за последние 40 лет популяции многих видов млекопитающих сократились в среднем на 60 процентов. На 90 - уменьшилась численность позвоночных в тропиках. Исчезла половина мелководных морских кораллов. По мнению ученых, действовать нужно уже сейчас, иначе 6-ая волна массового вымирания животных может стать завершающей. Причиной снижения биоразнообразия названа деятельность человека.