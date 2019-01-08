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Дикое животное спровоцировало крупную аварию в Вилейском районе
В результате столкновения погиб один человек. Авария произошла накануне около пяти часов вечера на трассе Минск - Мядель. Неожиданно перед Citroen Picasso, за рулем которого ехал 25-летний водитель, выбежал зверь. Скорее всего, это был лось. Сейчас это выясняют эксперты, поскольку лесной обитатель, несмотря на повреждения, убежал. Известно, что после столкновения с ним машину выбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение со Skoda Fabia, под управлением 47-летнего жителя Мядельского района. В ГАИ сообщают, что мужчина ремнем безопасности пристегнут не был и скончался на месте аварии. К слову, он привлекался к административной ответственности 37 раз и был лишен водительских прав по линии ГАИ. Водитель Citroen с травмами госпитализирован.
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