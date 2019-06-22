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Диктор стадиона "Динамо" Леонид Бондарович поделился впечатлениями об открытии II Европейских игр

Мы продолжаем принимать в нашей студии звездных гостей. И сейчас к нам присоединяется тот человек, чей голос неизменно ассоциируется со стадионом "Динамо". Своими эмоциями и впечатлениями от открытия II Европейских игр мы попросили поделиться с нами диктора стадиона "Динамо" Леонида Бондаровича (видео).

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