Диктор стадиона "Динамо" Леонид Бондарович поделился впечатлениями об открытии II Европейских игр

Мы продолжаем принимать в нашей студии звездных гостей. И сейчас к нам присоединяется тот человек, чей голос неизменно ассоциируется со стадионом "Динамо". Своими эмоциями и впечатлениями от открытия II Европейских игр мы попросили поделиться с нами диктора стадиона "Динамо" Леонида Бондаровича (видео).



