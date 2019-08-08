Легендарному футболисту - легендарный мотоцикл. "Динамо-Брест" подарило Диего Марадоне "Харлей Дэвидсон". Адвокат игрока отмечает, что белорусский клуб внимательно следит за жизнью аргентинца. Недавно Марадона перенес операцию на колене. А после выздоровления футболист собирается посетить Беларусь и отблагодарить брестский клуб за подарок.