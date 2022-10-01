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Динара Алимбекова и Антон Смольский сыграли свадьбу
За их романом следил весь спортивный мир, а они старались как можно дольше бережно скрывать свои чувства. Но в результате о романтических отношениях Антона Смольского и Динары Алимбековой стали говорить даже те, кто не так часто следит за биатлоном. А сегодня звезды белорусского спорта стали официально мужем и женой, сыграв свадьбу в кругу самых близких и родных. Антон и Динара не только одни из лучших биатлонистов современности, но и те спортсмены, которые делали первые спортивные шаги в белорусских глубинках. Она - в Чаусах Могилевской области, он - в Копыле Минской области. Поэтому с детства знают, что такое труд и очень красиво друг друга дополняют. Кстати, эти кадры эксклюзивные - лишь нашу камеру молодожены пустили максимально близко к своей уже новой семье. Ну а мы поздравляем Антона и Динару с таким знаменательным событием.
То, каким он является сейчас человеком, я бы хотела, чтобы он оставался и дальше. Потому что я чувствую опору, заботу, мужскую его доброту, силу. И самое главное - остаться таким хорошим человеком.
Изнутри идет какой-то душевный подъем, приятные чувства. Да, спорт - часть моей жизни сегодня, но я прекрасно понимаю, что спорт не вечен, что когда-то он закончится. И сегодня наступает новая глава моей жизни.
Под какой фамилией Динара будет выступать на международных стартах - это тоже еще одна интрига, о которой вы можете узнать в ближайший вторник, когда в эфире "Беларусь 5" выйдет проект "Спорт-кадр". Не пропустите!
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