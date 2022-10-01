Динара Алимбекова и Антон Смольский сыграли свадьбу

За их романом следил весь спортивный мир, а они старались как можно дольше бережно скрывать свои чувства. Но в результате о романтических отношениях Антона Смольского и Динары Алимбековой стали говорить даже те, кто не так часто следит за биатлоном. А сегодня звезды белорусского спорта стали официально мужем и женой, сыграв свадьбу в кругу самых близких и родных. Антон и Динара не только одни из лучших биатлонистов современности, но и те спортсмены, которые делали первые спортивные шаги в белорусских глубинках. Она - в Чаусах Могилевской области, он - в Копыле Минской области. Поэтому с детства знают, что такое труд и очень красиво друг друга дополняют. Кстати, эти кадры эксклюзивные - лишь нашу камеру молодожены пустили максимально близко к своей уже новой семье. Ну а мы поздравляем Антона и Динару с таким знаменательным событием.