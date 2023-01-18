Динара Смольская (Алимбекова) рассказала о переломном этапе в карьере и кто помог справиться со сложностями

В Раубичах проходят последние приготовления к этапам Кубка Содружества по биатлону. Лидер нашей сборной Динара Алимбекова 19 января впервые выйдет на старт под фамилией супруга Антона Смольского.

Спортсменка в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказала о тяжелом и переломном периоде своей карьеры, когда из-за постоянных неудач была на грани расставания со спортом, но нашла в себе силы все изменить, а также поделилась детскими воспоминаниями, ведь зима - особенное время для олимпийской чемпионки. В декабре у нее случилась первая победа на Кубке мира, в феврале она завоевала олимпийское золото.





По словам Динары Смольской (Алимбековой), профессиональный спорт - это все же про конкуренцию, не про дружбу. Но есть пример отношений с Антоном. "У нас другие отношения, мы конкурируем на трассе, - говорит Динара. - Раньше я верила, что можно дружить и соревноваться. Оно так и было до того момента, пока я не стала тем человеком, который обыгрывает тех девочек, с которыми я дружила. На этом, наверное, дружба закончилась".

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Вспоминая прошлый опыт, она рассказала, как она работала над собой: "Для начала надо было отпустить те мысли, что я все знаю, я все умею и сама справлюсь. Было много мыслей, что вообще поменять. И кто бы мне смог помочь".





Тогда она обратилась за помощью и к Антону, и к Диме Лазовскому.

"С ними я поняла, что, находясь столько лет в биатлоне, я не все знаю, довольно многого не знаю, поэтому было здорово именно принять эту помощь и поддержку, - говорит биатлонистка. - Это касалось и питания, и тренировок, И многое пришлось поменять именно в своей спортивной составляющей. Даже пришлось по-другому на себя посмотреть как на спортсменку".

У нее уже была командная олимпийская медаль. Но она не ставила себе цели выиграть множество медалей. "Я гордилась собой, тогда я понимала, что вроде бы как это круто. Но на этом все. Нужно идти дальше и достигать еще чего-то. Но у меня не получалось", - вспоминает она.