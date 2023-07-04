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Динара Смольская готовится стать мамой и мечтает вернуться к тренировкам

Одна из самых ярких биатлонисток современности Динара Смольская, которую болельщики прекрасно помнят под фамилией Алимбекова, готовится стать мамой, но уже хочет вернуться к полноценным тренировкам и показывать свой высочайший спортивный класс. Она стала флагманом нашего биатлона в минувшем сезоне, который был важен для того, чтобы удержать такой же большой интерес к биатлону, какой он сформировался за годы суверенной истории.

О детских мечтах, которые в Беларуси воплотились в реальность, а также о родной стране, в которой она добилась феноменального спортивного успеха, олимпийская чемпионка рассказала Андрею Козлову (подробности в видео).

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