Династия Липских работает в Логойском лесхозе в течение нескольких десятилетий

Сберегать и восстанавливать зеленые насаждения помогает Неделя леса. Акция в самом разгаре и самое время поведать о тех, кто ежедневно сохраняет наш зеленый фонд - наш кислород.



Например, в Логойском лесхозе вот уже в течение нескольких десятилетий плодотворно работает семейный подряд Липских.



Три поколения рабочей династии посвятили себя лесу. Сыновья, дети, внуки, даже внучки. Вся романтика лесной работы - в репортаже Юлии Токарь.



Напротив карты, словно географы, они обсуждают фронт работы на ближайшую неделю. Руководит пятиминутной планеркой лесничий Логойского лесхоза Александр Липский. И может быть, сложно представить, но в этом кабинете не просто коллеги - семья. Жена, два брата и их дети. Липские - рабочая династия в третьем поколении.



В свою работу влюблен и старший сын основоположника династии - Иван Липский.



Единение с природой, благозвучный щебет птиц, свежий воздух. Всю романтику леса Иван Иванович смог передать и своим детям. Роман и Виктория с готовностью пошли по следам отца и деда. Молодой человек - помощник лесничего - сегодня умело восстанавливает зеленый фонд сеянцами сосны. Эта делянка в гектар была повреждена короедам.



Тем временем молодой специалист, мастер леса Виктория даже гардероб подбирает в своих любимых изумрудных цветах. И рабочая форма - любимый образ девушки, который не выбивается из ее гардероба.



Вот так братья, их жены и дети на разных должностях, но одинаково старательно и со всей душой посвящают себя сохранению природы. И очень символически, что во время добровольной акции "Неделя леса" Липские оставляют после себя и семейное дерево. Многолетняя лиственница еще долго будет украшать уютный уголок Крайского лесничества на карте маленькой Швейцарии.



