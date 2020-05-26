Династия учителей с общим педагогическим стажем в 96 лет работает в Брестском районе

Нематериальное наследство, но от этого не менее ценное призвание, на протяжении вот уже четырех поколений передается в династии учителей из Брестского района. Их общий педагогический стаж - 96 лет. О необычной семье - Мария Тройнич.





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Родные сестры Юлия и Ирина работают учителями в одной школе - вместе со своим дядей. И шутят, что в их родне, видимо, любовь к наставничеству передается по наследству. Общий педагогический стаж их династии - 96 лет. Началось все с бабушки Татьяны Босацкой. В новую школу деревни Мухавец она пришла работать в 1966 году. И не просто преподавала историю, а вместе с детьми провела большую исследовательскую работу. Нашла красноармейцев, которые освобождали их родную деревню, и по их воспоминаниям составила летопись. Сегодня ее дело продолжает внучка Юлия. Она тоже учитель истории. Военные артефакты, комсомольские билеты и портреты фронтовиков: по ним дети изучают историю родного края. По словам самих учеников, такие уроки - самые интересные. А учительница истории, конечно, самая любимая.

В Мухавецкой средней школе создали музей истории агрогородка

Школьная экспозиция превратилась в настоящий музей истории агрогородка. Кроме военных находок здесь собрали предметы народного быта, которые дети и учителя нашли на чердаках своих бабушек.

Один из самых ценных экспонатов музея - старый шкаф для журналов

Мебель сделали своими руками еще первые учителя школы. Теперь это - реликвия учебного заведения. Родная сестра Юлии, Ирина, работает в той же школе дефектологом. Говорит, когда настала ее очередь определяться с профессией, сомнений не было. Стать учителем она захотела не из подражания старшим, а по воле сердца.