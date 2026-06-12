Диплом с гарантией: в 2025 году 37 тыс. студентов из 110 государств выбрали для учебы Беларусь

Белорусские дипломы и качество образования ценятся во всем мире. Только в 2025 году 37 тыс. студентов из 110 государств выбрали для учебы Беларусь. При этом иностранцы поступают не только в вузы, но и в колледжи.

К примеру, в индустриально-педагогическом колледже сейчас завершается пилотный проект по подготовке специалистов из Нигерии.

В Нигерии самые большие запасы газа и нефти на Африканском континенте. Людей там больше, чем в таких больших государствах, как Бразилия, Бангладеш и Россия. Нигерия - самая мощная экономика Африки, а ее столица - город Лагос - один из крупнейших мегаполисов мира. Здесь активно развивается промышленный сектор, сельское хозяйство, сектор услуг. Для Беларуси Нигерия стратегически важный партнер. Наша страна нацелена на масштабное расширение экспорта: от продуктов питания до машиностроения. Белорусские тракторы и грузовые автомобили уже отлично зарекомендовали себя на африканских дорогах и полях, и спрос на них только растет. Также перспективное направление - гуманитарное, в частности, подготовка нигерийских специалистов в белорусских вузах и колледжах.

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Преодолеть почти 6 тыс. км ради будущей профессии. Дэвид Ласиса Эбэ приехал в Беларусь простым студентом, а возвращается на родину дипломированным, высококлассным специалистом. В минском индустриально-педагогическом колледже молодой человек освоил востребованное ремесло штукатура-маляра.

"Нас обучали педагогике и методике преподавания, а также проводили занятия по современным технологиям в строительстве и штукатурке. Все навыки, приобретенные здесь, я обязательно применю, когда приеду на свою родину и буду трудиться на благо своей страны", - сказал Дэвид Ласиса Эбэ.

Освоить ту же специальность в Минск приехал еще один нигериец - Энок Лумунга. После выпуска дипломированный специалист вернется в родной город Макурди, где будет работать по профессии, полученной в Беларуси. Одновременно со строительным делом парень с первых дней нахождения в Минске начал активно учить русский язык.

"Курс русского был очень интересным. Так как мы здесь были недолго - всего 3 месяца, он не был большим и обширным, - рассказал Энок. - Однако нас обучали так хорошо, что за такой краткий курс удалось выучить некоторые русские слова и понимать их значение".

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В основе обучения - пилотный проект, не имеющий аналогов в СНГ. Он включает четыре программы дополнительного образования. За время экспресс-курса иностранные гости получают тройной багаж: профессиональные, языковые и педагогические навыки. Идея в том, чтобы уехать из Минска не просто рабочим, а сертифицированным мастером-наставником.

Анна Иванова, руководитель проекта по работе со странами Африки:

"Иностранному заказчику были предложены четыре программы: повышение квалификации для мастеров производственного обучения, профессиональная подготовка, программа по направлению "маляр-штукатур" и обучающий курс "Современные технологии в строительстве". Но так как иностранные студенты находились в Беларуси три месяца, они изучали русский язык как иностранный для лучшей адаптации в Беларуси".

Обучение организовано на базе индустриально-педагогического колледжа. Под руководством опытных наставников студенты осваивают передовое оборудование: от лазерных станков и роботизированных комплексов до виртуальных тренажеров-симуляторов. Сюда из Нигерии, Марокко, Таджикистана и Китая едут за востребованными знаниями и реальным практическим опытом.

Валерий Суровцев, директор индустриально-педагогического колледжа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1de71ff8-5426-4798-883d-1f9e2ec0519e/conversions/a242977e-3000-4fac-a70e-b7b74dea2b5e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1de71ff8-5426-4798-883d-1f9e2ec0519e/conversions/a242977e-3000-4fac-a70e-b7b74dea2b5e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1de71ff8-5426-4798-883d-1f9e2ec0519e/conversions/a242977e-3000-4fac-a70e-b7b74dea2b5e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1de71ff8-5426-4798-883d-1f9e2ec0519e/conversions/a242977e-3000-4fac-a70e-b7b74dea2b5e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Валерий Суровцев, директор индустриально-педагогического колледжа:

"Это уже не первые студенты из Нигерии. Лет 8-10 назад до ситуации с Эболой был такой опыт подготовки нигерийцев по специальности "сварщик". Мы выпустили две группы. Отзыв из Нигерии был очень неплохой, что действительно подготовка соответствует их разрядам".

Несколько групп студентов уже успешно освоили в Беларуси рабочие профессии, в приоритете машиностроение и инженерно-технический профиль. Белорусские дипломы уже получили десятки специалистов из Нигерии и Зимбабве. Вскоре к программе подготовки кадров может присоединиться Гана.

Николай Будько, проректор Республиканского института профессионального образования:

"Республиканский институт профессионального образования является базовой организацией по вопросам дополнительного образования взрослых, поэтому к нам за опытом и за получением профессии приезжают из стран СНГ: России, Казахстана, Узбекистана и других. Кроме того, учитывая приоритеты государства, в последнее время мы сосредоточились на так называемой дальней дуге".