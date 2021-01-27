Дипломатическим отношениям Беларуси и Китая - 29 лет

Всепогодная дружба - такая красивая восточная формулировка подчеркивает высокий уровень отношений Беларуси и Китая: устойчивость связей в политике, экономике и социальной сфере. Дипломатии двух стран исполнилось 29 лет. Накануне в телефонном разговоре главы государств обменялись поздравлениями по случаю очередной годовщины. Беседа была очень долгой и, кажется, обсудили абсолютно все. 2020 стал сложнейшим. Китай первым столкнулся с неизвестным вирусом. Эта борьба продолжается до сих пор. Сам лидер КНР Си Цзиньпин говорит, что успокаиваться пока рано. Потому страны и впредь будут оказывать друг другу всяческую помощь. Кстати, сделать прививку от коронавируса белорусы вскоре смогут и китайской вакциной. Это тоже одна из договоренностей президентов. Удивительно, но в такой непростой год совместные большие проекты выстояли под ударом эпидемии. Хорошие результаты показывает торговля. Илона Красутская с подробностями.

Пандемия: друзья познаются в беде

Борьба за жизнь, неделями в реанимации, производство сизов, кислородные точки, схемы лечения. Это сейчас битва с пандемией отлажена. Но год назад в это время планета была в растерянности. Новости шокировали. Случай коронавируса зафиксирован в Китае.

Беларусь стала первой страной, которая экстренно направила гуманитарный груз со всем необходимым. А когда пандемия коснулась нас, Китай в долгу не остался. А как иначе?! Дипотношениям между странами 29 лет. Они прошли проверку на прочность, но нам по-прежнему есть к чему стремиться. Ориентир в это непростое время: исторический максимум в торговле за 2019 - 4,5 миллиарда долларов. Из-за пандемии он, конечно, сократился. Чтобы противостоять инфекции, Китаю пришлось закрыться, остановить производства, сократить выпуск продуктов питания. В этом отношении мы здорово помогли. Значительно выросли поставки нашей сельхозпродукции. Огромный рынок и действительно для избранных дал зеленый свет нашей молочной и мясной продукции. Сегодня состоялись очередные переговоры.







Еще одна точка роста - продукция деревообработки. На первых в этом году биржевых торгах белорусские пиломатериалы проданы в Китай почти на 2,5 миллиона долларов. Экспертная группа работает над упрощением торговых процедур и дальнейшему развитию экспорта на этот и следующий год. В нашей экспортной заявке на данный момент почти 90 наименований продукции сельского хозяйства, машиностроения, химической промышленности.

Главы государств обменялись поздравления по случаю годовщины дипотношений

Накануне в телефонном разговоре главы государств обменялись поздравления по случаю годовщины дипотношений. О чем еще 45 минут говорили президенты?! Китай поставит вакцину против COVID в Беларусь. Наша страна заручилась политической поддержкой. Вместе будем противостоять внешним угрозам. Пекин заинтересован в увеличении инвестиций, Минск - в поставках калийных удобрений. А еще Александр Лукашенко и Си Цзиньпин договорились встретиться, как только ситуация с пандемией нормализуется.

Очень добрые отношения между лидерами стали самой убедительной гарантией для бизнесменов. Китайский капитал присутствует если не во всех, то в очень многих сферах экономики Беларуси. Народные автомобили Geely.

БНБК - таким производством обладают единицы стран

В такой сложный 2020 начала работу биотехнологическая корпорация. Более десятка предприятий будут выпускать комбикорма для всех видов сельскохозяйственных животных, а также рыбы. И инновационную продукцию - кормовые аминокислоты и премиксы. Это космос для отрасли.

$1,2 миллиарда - объем инвестиций "Великого камня"

Индустриальный парк "Великий камень". Проекту уже 5 лет. Общий объем на сегодня заявленных инвестиций - 1 миллиард 200 миллионов долларов. Развивается инфраструктура: строятся административные здания и производственные павильоны. И главное - более 40 % резидентов уже выпускают продукцию.







Беларусь - важная точка на карте инициативы "Один пояс и один путь"

Впереди много совместных проектов. Правительство КНР регулярно предоставляет Беларуси безвозмездную техническую помощь. На эти средства в Минске построят Национальный футбольный стадион, бассейн и социальное жилье. Конечно, в столице и так возможностей много, спортивные площадки на любой вкус и бюджет. Только занимайся, было бы желание. Но речь о совершенно другом уровне.

2021-2023 - годы регионов Беларуси и Китая