Дипломатию в молодежном измерении обсуждали сегодня в Минске в рамках очередного раунда консультаций молодых профессионалов внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Мероприятие проходит уже в третий раз. Говорили о роли молодежи в работе форумов на международных площадках, организации совместных акций к юбилейным датам, в первую очередь 75-летию Победы.



Запланированы встречи молодых дипломатов с белорусскими парламентариями, студентами факультета международных отношений БГУ, а также посещение Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".