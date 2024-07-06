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Дипломаты в Александрийской школе посетили класс, в котором учился первый белорусский Президент
Гостеприимная шкловскаяземля 6 июля собрала гостей. И зарубежных много как никогда. Анастасия Бенедисюк рассказала о географии, Александрии и о 30-летии президентства Александра Лукашенко (подробнее в видео).
Александрийская школа, класс, в котором учился первый белорусский Президент. Дипломаты мира выстраиваются в очередь. Каждыйхочет знать, как стать президентом, да таким, чтобы 30 лет успешно стоять за штурвалом. Кто-то предположит: нужно читать больше, кто-то - что руку тянуть выше. И все - быть человеком из народа!
В Александрии очень уютно и очень легко. Здесь душевная обстановка. Мы впечатлены тем, что здесь учился Президент, и особые чувства возникают, когда садишься за парту, за которой сидел Президент, когда был маленький. Вы молодцы, что все сохранили. И Президент у вас тоже молодец. Он отличный хозяйственник и отличный руководитель. Он сохранил вам страну, и вы должны ценить это.
Они все говорили о сохраненных в Беларуси производствах, о продукции высшего качества, земле, принадлежащей государству, о том, что есть что передать потомкам.
Представители 30 стран, из них 19 руководителей дипмиссий в ранге послов или доверенных поверенных. Они все сегодня не гости, а друзья в Александрии. Многие дипломаты на фестиваль приехали с детьми.
Здорово! Очень интересно и очень приятно находиться на малой родине уважаемого Президента Александра Григорьевича. Чувствуется особая энергетика. В целом мы, конечно же, должны углублять наши культурно-гуманитарные связи, в том числе и посредством проведения вот таких мероприятий.Здесь не нужны визы. Даже местные пошире распахнули ворота. И ведь многим есть что сказать про своего самого известного земляка!
Помню, он хороший был мальчик, послушный. Я его перловкой кормила. А как Президент он у нас лучше всех!
До концертов, гуляний и шашлыков многие из приехавших на праздник наведались в другое знаковое место - к Трофимовой криничке.
Криницу в свое время отыскал дед Александра Лукашенко. Известный внук довел дело до ума: в августе 2013-го по поручению Александра Лукашенко криницу восстановили и облагородили. В Беларуси сильны семейные традиции. Мы бережно храним историю.
Белорусы и россияне очень близки, большая группа представителей российских регионов (приехали даже губернаторы) тому подтверждение.
"Я здесь в первый раз, хотя куряне традиционно участвуют. Очень масштабное мероприятие! И уверен, что посоветую своим друзьям, землякам обязательно посетить. У нас с белорусами единые ценности, традиции, духовные корни, поэтому, конечно, мы вместе победим", -поделился впечатлениями вриогубернатора Курской области России Алексей Смирнов.
Александрия - это скреп наших отношений. Я убежден в том, что многие дружественные государства и граждане многих недружественных хотели бы быть гостями Александра Григорьевича Лукашенко на этой земле, чтобы это все прочувствовать самим.
Такая атмосфера не может не способствовать укреплению экономических связей, заметил глава Администрации Президентас дипломатическим опытом.
Все губернаторы, которые к нам приехали, в основном это наши соседи. Я их попросил, чтобы они обязательно обговорили все проекты, которые у нас реализуются. Это Смоленская область, Курская, Брянская область. Договорились, что наши строители будут участвовать в конкурсе на строительство дорог в Брянской и Смоленской областях, будут строить несколько жилых кварталов, поэтому загрузка наших строительных организаций точно будет обеспечена. Другие проекты тоже обсуждаются. Российские губернаторы довольны.
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