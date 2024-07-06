Дипломаты в Александрийской школе посетили класс, в котором учился первый белорусский Президент

В Александрии очень уютно и очень легко. Здесь душевная обстановка. Мы впечатлены тем, что здесь учился Президент, и особые чувства возникают, когда садишься за парту, за которой сидел Президент, когда был маленький. Вы молодцы, что все сохранили. И Президент у вас тоже молодец. Он отличный хозяйственник и отличный руководитель. Он сохранил вам страну, и вы должны ценить это.

Ахмед Мохаммед Аль-Мадбух, Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Беларуси