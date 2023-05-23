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Дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения белорусских туристов на Эльбрусе
Белорусские дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения туристов из Беларуси на Эльбрусе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу посольства Беларуси в России.
"Отделение посольства Беларуси в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения шестерых белорусских туристов на Эльбрусе, находится в контакте с компетентными органами России", - сказали в дипмиссии.
Как сообщалось БЕЛТА, в 9:20 23 мая в дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике поступила информация о том, что в Карачаевском районе, на западном склоне горы Эльбрус, пропала группа туристов из 6 человек из Республики Беларусь. В подразделениях МЧС России группа не была зарегистрирована.
На поиски выехала группа спасателей МЧС России. Для поиска туристов рассматривается вопрос о привлечении вертолета МИ-8.
Фото: ТАСС
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