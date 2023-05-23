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Дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения белорусских туристов на Эльбрусе

Дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения белорусских туристов на Эльбрусе

Белорусские дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения туристов из Беларуси на Эльбрусе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу посольства Беларуси в России.

"Отделение посольства Беларуси в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения шестерых белорусских туристов на Эльбрусе, находится в контакте с компетентными органами России", - сказали в дипмиссии.

Как сообщалось БЕЛТА, в 9:20 23 мая в дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике поступила информация о том, что в Карачаевском районе, на западном склоне горы Эльбрус, пропала группа туристов из 6 человек из Республики Беларусь. В подразделениях МЧС России группа не была зарегистрирована.

На поиски выехала группа спасателей МЧС России. Для поиска туристов рассматривается вопрос о привлечении вертолета МИ-8.

Фото: ТАСС

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