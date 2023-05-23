Дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения белорусских туристов на Эльбрусе

Белорусские дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения туристов из Беларуси на Эльбрусе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу посольства Беларуси в России.

"Отделение посольства Беларуси в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения шестерых белорусских туристов на Эльбрусе, находится в контакте с компетентными органами России", - сказали в дипмиссии.

Как сообщалось БЕЛТА, в 9:20 23 мая в дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике поступила информация о том, что в Карачаевском районе, на западном склоне горы Эльбрус, пропала группа туристов из 6 человек из Республики Беларусь. В подразделениях МЧС России группа не была зарегистрирована.