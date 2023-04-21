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Дипломы следователей вручили 45 молодым офицерам

Усвоили современные методики расследования преступлений, а также получили знания и навыки по обнаружению следов киберпреступлений. Накануне дипломы с квалификацией "следователь" вручили 45 молодым офицерам.

Слушатели прошли обучение в Институте Следственного комитета по программе переподготовки "Организация досудебного уголовного производства". С новым этапом в карьере специалистов поздравил председатель СК Дмитрий Гора, а также руководители центрального аппарата ведомства и преподаватели.

Перед началом торжественной церемонии выпускники почтили память защитников Родины и жертв Великой Отечественной войны у стелы "Минск - город-герой".

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