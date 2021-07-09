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Западные дипломаты не смогли попасть на прения сторон по "делу студентов" в суд Советского района Минска
О том, что такое дипломатический протокол в независимом и суверенном государстве, похоже, забыли некоторые западные дипломаты. Видимо, пагубная западная привычка вмешиваться во внутренние дела других стран дает о себе знать. Сегодня диппредставители США, Великобритании и Румынии заявились на прения сторон по "делу студентов" в суд Советского района.
На вопросы нашего журналиста: "Если бы белорусские дипломаты посетили подобный процесс в европейской стране или США, то как бы отреагировали на это правительства западных стран?" ответа так и не было. Не было и пояснений. Поход в суд - личная инициатива или официальная государственная позиция. Никаких комментариев, как и никакого согласования с МИД Беларуси о визите на заседание. Собственно, поэтому в сам зал суда попасть дипломатам не удалось - в Беларуси все по закону, а не по желанию Вашингтона или Брюсселя.
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