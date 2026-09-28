Директива № 1 ставит акцент на общественную безопасность и дисциплину

Указ главы государства актуализировал Директиву № 1. Фактически нормативный правовой акт изложен в новой редакции. С момента первоначального принятия Директивы - а это 2004 год - изменилась обстановка, поэтому в настоящее время акцент с учетом современных вызовов и угроз сделан на общественную безопасность. Приоритетные направления ее обеспечения прокомментировали в Генпрокуратуре.

Павел Зайцев, начальник управления по надзору в социальной сфере Генпрокуратуры Беларуси:

"В их числе - охрана общественного порядка, информационная безопасность, противодействие экстремизму и обороту наркотиков, а также многие другие. Безусловно, остались и вопросы производственного травматизма, а также гибели граждан от внешних причин: пожаров, суицидов, отравления алкоголем, утопления и иных факторов. Директивой № 1 закреплены мероприятия и ответственные за их выполнение органы и организации. В связи с этим напомню, что Генеральная прокуратура ранее обращала внимание на актуальные вопросы в сфере обеспечения общественной безопасности и жизнедеятельности".

Павел Зайцев, начальник управления по надзору в социальной сфере Генпрокуратуры Беларуси, отметил, что они неоднократно обращали внимание на системную работу по профилактике пожаров, особенно в жилом фонде, и гибели на них граждан.

По его словам, по их предложениям Директивой № 1 МЧС поручено организовать эффективное взаимодействие и координацию деятельности государственных органов и иных организаций для обеспечения пожарной безопасности.

Он также подчеркнул, что в Директиве № 1 одно из центральных мест занимает формирование безопасного и правопослушного образа жизни граждан, а это, в первую очередь, воспитание детей и молодежи.

В ней, как отметил Зайцев, разграничена ответственность за общественную безопасность: гражданин отвечает за себя и свою семью, руководитель организации - за трудовой коллектив, глава госоргана - за отрасль, при этом местные органы власти отвечают за состояние общественной безопасности на соответствующей территории.

Согласно указу главы государства, организация исполнения Директивы № 1 и необходимая координация возложены на правительство и исполкомы. Контроль и доклад о требованиях и эффективности принятых мер - на Генеральную прокуратуру.